Samsun’da güvercin güzellik yarışması düzenlendi

Samsun'da "Eke ve Yavru Güvercin Güzellik Yarışması" düzenledi.

Samsun Serinofil Derneği ve Atakum Belediyesi işbirliği ile ortaklaşa Eke ve Yavru Güvercin Güzellik Yarışması düzenlendi. Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezinde düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de katıldığı yarışmada çeşitli katagoride kuşları dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: İHA