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  3. Samsun'da, hastanede çalışan iki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Samsun'da, hastanede çalışan iki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Samsun'da Çarşamba Devlet Hastanesinde çalışan iki kardeş aynı hastanede koronavirüs tedavisi görmekteydi. 36 yaşındaki laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak ve 43 yaşındaki kantin görevlisi İlknur Ünal 15 dakika arayla hayata gözlerini yumdular.

Samsun'da, hastanede çalışan iki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

Elif Aydın Yamak Samsun Çarşamba'da Devlet hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak çalışmaktaydı. Aynı hastanenin kantininde çalışan ablası İlknur Ünal ile birlikte 1,5 ay öncesi rahatsızlandılar.

KORONA TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Kardeşlerin koronavirüs testleri pozitif çıktı ve evde tedavi altına alındılar.

Samsun'da hastanede çalışan iki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

ÇALIŞTIKLARI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Bir müddet sonra durumları ciddileşen Elif Aydın Yamak ve İlknur Ünal çalıştıkları hastane olan Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Dün İlknur Ünal ve kardeşi Elif Aydın Yamak tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam etmekteyken 15'er dakika arayla hayata gözlerini yumdular. 

Samsun'da hastanede çalışan iki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

İlknur Ünal evli ve 4 çocuk annesiydi, Kardeşi Elif Aydın Yamak da evli ve 1 çocuğu bulunuyordu. İki kardeşin cenazesi kılınan cenaze namazının sonrasında gözyaşları içerisinde Sefalı Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. 

Samsun'da hastanede çalışan iki kardeş 15 dakika arayla koronavirüsten hayatlarını kaybettiler

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