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Samsun’da hastanelere maskesiz girmek yasaklandı

Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Samsun’da hastanelere maskesiz girmek yasaklandı

Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 6 Nisan 2020 tarihli 19 nolu kararı ile ilimiz genelinde kullanılan toplu taşıma araçları ve sağlık hizmet sunucularına (Tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve benzeri) maskesiz girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA




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