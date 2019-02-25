Samsun’da ‘Herkes İçin Sağlık’ diyeli 10 yıl oldu

VM Medical Park Samsun Hastanesi kuruluşunun 10. yılını kutladı. Yöneticilerin ve çalışanların katıldığı organizasyonda, hastanede 10. yılını dolduran çalışanlara plaket verildi.

Herkes İçin Sağlık sloganıyla 10 yıl önce ilk kez kapılarını açan VM Medical Park Samsun Hastanesi, 10. yaşını tüm hastane çalışanlarının katılımıyla coşkuyla kutladı. MLP Care Starateji ve Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, VM Medical Park Samsun Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Dirican ve VM Medical Park Samsun Hastanesine emekleriyle büyük katkıları olan çalışanlarının katıldığı organizasyonda, 10. yılını dolduranlara plaket verildi.

"Arkamızda çeyrek asırlık tecrübe var"

MLP Care Strateji ve Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş yaptığı konuşmada, "Büyük bir emek ve inançla kurduğumuz VM Medical Park Samsun Hastanemizin 10. yılını kutluyor olmaktan son derece gururluyuz. Hastanemizin sürdürülebilir büyümesinin temelinde grubumuzun çeyrek asırlık tecrübesi, kurumsal değerlerimiz ve en kaliteli, en güvenilir sağlık hizmeti sunmayı esas alan ilkelerimiz yatmaktadır. Aidiyeti yüksek ve tecrübeli çalışanlarımızla başarılarımızın katlanarak artacağını düşünüyorum. VM Medical Park Samsun ailesine güvenimiz sonsuz" dedi.

"İlk günkü heyecanı şimdi de yaşıyoruz"

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan da, "Bugün kuruluşumuzun 10. yılını, bize olan inancı ve güveniyle gece-gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan yol arkadaşlarımın gözlerindeki ilk günkü heyecanı görerek kutlamak çok gurur verici. VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak global vizyonumuzu yerel değerlerimizle yaşatıp, Türkiye'nin en güçlü ve köklü sağlık kuruluşlarından biri olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda da yine birçok ilke imza atarak ilerleyen bir sağlık kuruluşu olacağımıza inancımız tam" diye konuştu.

Kaynak: İHA