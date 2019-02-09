Samsun'da hırsızlık çetesi çökertildi: 11 gözaltı (2)

5'İ TUTUKLANDI

Samsun'da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA