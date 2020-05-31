Samsun’da ikinci Bilim ve Sanat Merkezi açıldı

Samsun'un 17 ilçesinden gelen özel yetenekli öğrencilere 2010 yılından itibaren yalnız bir merkezde eğitim vermeye başlayan Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM), artan öğrenci sayısı dolayısıyla ihtiyaç duyulan yeni hizmet binası Atakum ilçesinde açıldı.

BİLSEM'de eğitim gören öğrenci sayısının yarısından fazla öğrencinin Atakum ilçesinde ikamet etmesi ve Atakum'a yakın olan diğer ilçelerdeki öğrencilerle birlikte son yıllarda zorunlu bir ihtiyaç haline gelen Bilim ve Sanat Merkezi Atakum'da 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete vermeye başlayacak. Bilim Sanat Merkezi, resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üç aşamalı bir tanılama süreci ile belirlenen özel yetenekli öğrencilere eğitim veriyor. Öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumları olarak hizmet sunuyor. Öğrenciler hafta içi günlerde ve gündüz vakitlerinde normal eğitimlerine devam ederken geri kalan zamanlarında BİLSEM'lerden faydalanabiliyor.

BİLSEM'lerde normal çalışma saatlerinin yanı sıra 17.00'den sonra ve hafta sonu günlerinde de eğitim-öğretim yapılıyor. İlkokul 2. sınıfta kayıt hakkı kazanabilen öğrenciler 12. sınıftan mezun olana kadar BİLSEM'den eğitim görebiliyor.

BİLSEM'in açıldığı binada daha önceden özel eğitime yönelik hizmet veren mesleki eğitim merkezi ise geniş bir arazide, her türlü fiziki donanıma sahip, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan yeni bir binada hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: İHA