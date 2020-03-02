Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 27 gündür ulaşılamadı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde 27 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonuç vermedi.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Samsun ve Sinop'un ardından arama çalışmalarını bugün Rize Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sürdürdü.

Kurbağa adamlar, itfaiye ve AFAD ekipleri, Çangallar Mahallesi'ndeki Terme Çayı ve bölgede Günal'ı aradı. Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına yarın devam edecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 27 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA