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Samsun'da jandarmadan örnek davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Tam kapanma sürecinde Samsun'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Samsun'da jandarmadan örnek davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarının mağdur olmaması için Valiliğe bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları harekete geçti.

Doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen bölgelere kedi ve köpek maması ile kuş yemi bıraktı.

Sokak hayvanları için mama ve yem dağıtımının tam kapanma süresince devam edeceği bildirildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamındaki ilçe belediye ekipleri de kentin çeşitli yerlerine sokak hayvanlarının beslenmesi için mama kapları yerleştirdi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Samsun'da jandarmadan örnek davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Samsun'da jandarmadan örnek davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

Samsun'da jandarmadan örnek davranış: Tam kapanmada sokak hayvanlarını beslediler

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