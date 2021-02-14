Samsun'da kadın cinayeti! Mühendis koca, eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokakta gece yarısı meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Oğuz Taner Ekmenci, 46 yaşındaki eşi Mihrican Ekmenci’yi evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Ardından 17 yaşındaki oğlunun yanına giden katil, oğluna annesini bıçakladığını söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Oğuz Taner Ekmenci'yi gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

Cinayet zanlısı kocanın zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de eşine yaklaşmama tedbir karaları da olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte kaldıkları ileri sürüldü. Mihrican Ekmenci’nin cesedi polis ve savcının olayı yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

''PANDEMİDEN DOLAYI PAZARDA SALÇA SATIYORDU''

Olayı meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı, "En üst kat komşumdu. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir insandı. Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu. Pandemiden dolayı kurslar açılmadığından kendisi pazarda Kahramanmaraş’tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.