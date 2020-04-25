Samsun'da karaoke mikrofonlu fırıncı, herkesin ilgi odağı haline geldi!
Samsun'da elinde karaoke mikrofonu ile "Pideci geldi, ekmekçi geldi" diye bağırarak satış yapan 48 yaşındaki fırıncı Turgut Güzel, sokak sokak gezerek pide satıyor. Karaoke mikrofonu ile daha çok insana ulaştığını söyleyen Güzel, bu sayede daha fazla talep geldiğini belirtti.
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25 Nisan 2020 Cumartesi 10:23
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