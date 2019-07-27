Samsun’da kazara vurulan polis memuru ağır yaralandı

Samsun'da evinde kazara vurulan polis memuru ağır yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bu akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muharrem S.(24) kazara sol göğüs altından vurularak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Muharrem S. ameliyata alındı. Muharrem S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, silahın ise kız kardeşi M.S.'nin (20) kurcalarken kazara elinde patladığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA