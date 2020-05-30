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  3. Samsun'da korkunç kaza! 3 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! 3 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda meydana gelen kazada 65 yaş üstü annesini izin alıp İstanbul'dan Trabzon'a götüren ailenin aracına, Ankara'dan satın aldığı aracı Ordu'ya götüren şahıs çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:40

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