Samsun'da korkunç kaza! 3 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toybelen Kavşağı'nda meydana gelen kazada 65 yaş üstü annesini izin alıp İstanbul'dan Trabzon'a götüren ailenin aracına, Ankara'dan satın aldığı aracı Ordu'ya götüren şahıs çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:40
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