Samsun'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü
Samsun’un Terme ilçesinde bir otomobil, belirlenemeyen bir nedenle önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde 100 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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