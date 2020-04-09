Samsun'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Samsun’un Terme ilçesinde bir otomobil, belirlenemeyen bir nedenle önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde 100 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.