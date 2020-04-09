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  3. Samsun'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Samsun'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Samsun’un Terme ilçesinde bir otomobil, belirlenemeyen bir nedenle önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde 100 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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09 Nisan 2020 Perşembe 09:05

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