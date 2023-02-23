Samsun'da korkunç olay! Bağ evinde asılı halde bulundu!

Samsun'da bağ evinde iple asılı halde bulunan 3 çocuk babası genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da korkunç olay! Bağ evinde asılı halde bulundu!

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Bahçelievler Malallesi'nde meydana geldi.

Samsun'da korkunç olay! Bağ evinde asılı halde bulundu!

Ali Yavuz (33)

İddiaya göre, yakınları tarafından bağ evinde iple asılı halde bulundu. Ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. 3 çocuk babası Ali Yavuz (33), Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 10 gündür hastanede tedavi altında bulunan Ali Yavuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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