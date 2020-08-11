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Samsun'da korkutan yangın! Kontrol altına alınamıyor

Samsun’un Terme ilçesindeki sazlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle ormana sıçradı. Kontrol altına alınamayan yangının önünü ekipler iş makineleriyle toprakla kesti.

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Terme’de koruma altındaki Akgöl ve Simenit Gölleri mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede şiddetlenen yangın bölgedeki sazlık alanı küle çevirirken olayı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşım sağlayamazken, Terme Belediyesi ve Terme Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iş makineleriyle yangının önünü toprakla kesti.

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AĞAÇLAR KÜL OLDU, HAYVANLAR ÖLDÜ

Geniş alana yayılan sazlık yangınında bir kısım bölgedeki ağaçlar kül olurken, telef olan hayvanların da olduğu bilgisine ulaşıldı. Rüzgar şiddetinin düşmemesi ve yangının büyümesi halinde bölgeye havadan yangın söndürme helikopteri ile müdahale edileceği öğrenildi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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