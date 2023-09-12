Samsun’da kültür balığında hedef 14 bin ton

Samsun'da geçen yıl 10 bin 700 bin ton kültür balığı yetiştirilirken, bu yıl ise 14 bin ton balığın yetiştirilmesi hedefleniyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Samsun’da kültür balığında hedef 14 bin ton

Samsun'da geçen yıl 10 bin 700 bin ton kültür balığı yetiştirilirken, bu yıl ise 14 bin ton balığın yetiştirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Samsun-Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği'nin koordinasyonunda Samsun'da Türk somonu yetiştiricileri ile toplantı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Samsun, 210 km'lik kıyı uzunluğuna sahip olduğundan hem avcılıkta hem de yetiştiricilikte bölgesinde ve Türkiye'de söz sahibidir. Sektörün büyümesinde Samsun öncü durumdadır. İleride yaşanılacak olumsuzluklara karşı istikrarlı bir üretimin olması ve birlik içerinde hareket edilmesi büyük önem arz etmektedir" dedi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay da yaptığı açıklamada sektörün her zaman yanında olduklarını, bakanlık olarak sektörün büyüme ve gelişmesine destek verdiklerini, son zamanlarda özellikle ihracatta yaşanılan sıkıntılardan dolayı, "Ne yapılabilir?" noktasında birliğin isteği doğrultusunda bu toplantının organize edildiğini, buradan çıkacak kararlara genel müdürlük olarak destek vereceklerini, yeni pazar arayışları için çalışma yapacaklarını, hastalıklarla mücadele konusunda ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarından sonra Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, sektörün mevcut durumu ve pazarlama konusunda yaşanılan sıkıntılar hakkında genel bir çerçeve çizerek katılımcıları bilgilendirdi. Devamında Genel Müdür Atalay'ın moderatörlüğünde, toplantıya katılan yetiştiricilere söz verilerek, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine konuşuldu. Son olarak Altuğ Atalay toplantının değerlendirmesini yaparak, kendi adlarına gereken bilgileri aldıklarını, alınan kararların hayata geçirilmesi noktasında çalışma yapacaklarını beyan ederek toplantıyı sonlandırdı.

Toplantıya ayrıca Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özerdem Maltaş, teknik elemanlar ve çok sayıda Türk somonu üreticisi katıldı.

Samsun'da geçen yıl 10 bin 700 bin ton kültür balığı yetiştirilirken, bu yıl ise 14 bin ton balığın yetiştirilmesi hedefleniyor.

Samsun’da kültür balığında hedef 14 bin ton

Samsun’da kültür balığında hedef 14 bin ton

Samsun’da kültür balığında hedef 14 bin ton

Samsun’da kültür balığında hedef 14 bin ton

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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