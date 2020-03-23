İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Samsun'da KYK yurtları yurt dışından gelecek öğrenciler için hazırlandı

Samsun'da KYK yurtları yurt dışından gelecek öğrenciler için hazırlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yurt dışından gelecek öğrencilerin kalacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları dezenfekte edilerek 14 gün süreyle karantina/gözetim altı süreci için hazırlandı. Yurt dışından uçakla Samsun'a gelecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri...

Samsun'da KYK yurtları yurt dışından gelecek öğrenciler için hazırlandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yurt dışından gelecek öğrencilerin kalacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları dezenfekte edilerek 14 gün süreyle karantina/gözetim altı süreci için hazırlandı.

Yurt dışından uçakla Samsun'a gelecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ilk etapta KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina/gözetim altına alınarak misafir edilecek.

KYK Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ve KYK Karadeniz Öğrenci Yurdu da dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilerek karantina/gözetim altına alınacak öğrenciler için hazır bulunduruluyor.

Yurtların önünde ise güvenlik ekipleri önlem aldı.





Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT