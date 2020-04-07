Samsun'da maske kullanımı arttı

SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, marketler gibi alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maske kullanımında artış oldu.

Kentte sokağa çıkan vatandaşlar arasında maske takanların sayısı artarken, marketlerin girişinde de "Lütfen maskesiz girmeyiniz. Sosyal mesafe kuralına uyalım" şeklinde uyarı yazıları asıldı. Marketlerde ve toplu taşıma araçlarında maskesi bulunmayan vatandaşlara maske verildi.

'ELDİVEN VE MASKE OLMADAN MARKETE ALMADILAR'

Kalabalık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin yerinde bir karar olduğunu söyleyen Kübra Torun, "Maske takanların sayısı çoğaldı ama bilinçsiz kullanım da maalesef var. Maskelerin de bir kullanım ömrü var birçok insan bunu bilmiyor. Maskelerin değiştirilmesi lazım belirli bir süre sonra. Markete gittiğimde eldiven ve maske olmadan beni içeri almadılar. Maske verdikten sonra içeri gidebildim. Virüsten korunmak için bence çok güzel bir uygulama oldu" dedi.

'BİLİNÇLİ OLMAK LAZIM'

Maske takmayanların otobüslere alınmadığını belirten Yunus Emre Altunova da, "Marketlerde de maske uygulaması yapılıyor ama özellikle bazı marketler ile pazar yerlerinde çok da uygulanmadığını gözlemliyoruz. Halkımızın buna dikkat etmesi gerekiyor. Hepimizin sağlığı için eldiven ve maske kullanılmalı" diye konuştu. Dışarı çıktığında mutlaka maske taktığını dile getiren Oya Sümer ise, "Çok yerinde bir karar verildi ve maske kullanımı zorunlu oldu. Bu virüs almış başını gidiyor hem kendimizi hem çevremizi korumak için maske takmalıyız. Artık buna mecburuz. Genelde maske kullanımıyla ilgili iş yerlerinde kurallara uyulduğunu görüyorum. Marketlerde ve pazarlarda mutlaka maske takılması gerekli" dedi. Uğur As da, "Sokakta maske takan insanların sayısı çoğaldı. Bu virüs başladığından bu yana maske takıyorum. Dolmuşa otobüse maske takmayanları almıyorlar. Sosyal mesafeye uyup maske takmamız gerekiyor. Maalesef bunu yapmayanlar da var insanların daha fazla bilinçli olması gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA