Samsun’da maskesiz sokağa çıkmak yasak

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 20 Haziran'dan itibaren Samsun'da maske takma zorunluluğu getirirken, maskesiz sokağa çıkanlara 900 TL idari para cezası uygulanacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 18 Haziran 2020 tarihli ve 74 sayılı kararı şöyle:

"Çin'in Vuhan kentinde başlayan korona virüs (Kovid-19) pandemisi birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ve akabinde ilimizde görülen Kovid-19 hastalığı ile ilgili olarak 17 Haziran 2020 tarihinde toplanan "Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek ve bulaş hızının azaltılması amacıyla; daha önceki kurul kararlarımızla maske takma zorunluluğu getirilen yerlere ilave olarak, ilimiz genelinde 20 Haziran 2020 tarihi saat 08.00'den itibaren vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine, iş yerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: İHA