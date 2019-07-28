Samsun'da motosiklet takla attı: 2 ölü (2)
Samsun'da, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla atan motosiklette hayatını kaybeden 2 kişiden sürücü Hasan Dinler'in, bir hafta sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nişanlanacağı öğrenildi.
HAFTAYA NİŞANLANACAKMIŞ
Samsun'da, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla atan motosiklette hayatını kaybeden 2 kişiden sürücü Hasan Dinler'in, bir hafta sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nişanlanacağı öğrenildi. Dinler'in cenazesi yarın öğle namazının ardından Hastanebaşı Cami'sinde kılınacak cenaze namazından sonra Derecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
FOTOĞRAFLI
DHA
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