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  3. Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı (2)

BATUHAN KURTARILAMADI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen servis minibüsünde yaralanan 12 öğrenciden Batuhan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 11 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

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