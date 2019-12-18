Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3)

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan Zülal Işıl Çörtük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. böylece kazada ölü sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 10 öğrencinin tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: DHA