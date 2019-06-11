Samsun’da ölüm sayısı azaldı

Samsun'da ölüm sayısı 2017 yılında 8 bin 711 iken bu sayı 2018 yılında yüzde 1,7 azalarak 8 bin 562 oldu. Samsun 8 bin 562 ölüm ile Türkiye'de 12'nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü "Samsun ölüm istatistikleri-2018" konusunda bilgilendirme yaptı.

Samsun'da 8 bin 562 ölüm gerçekleşti

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Samsun'da ölüm sayısı 2017 yılında 8 bin 711 iken bu sayı 2018 yılında yüzde 1,7 azalarak 8 bin 562 oldu. Samsun 8 bin 562 ölüm ile Türkiye'de 12'nci sırada yer aldı.

Samsun'da kaba ölüm hızı binde 6,5 olarak gerçekleşti

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Samsun'da 2017 yılında binde 6,7 olan kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 6,5'e geriledi. Samsun binde 6,5 kaba ölüm hızı ile 35'inci sırada yer aldı.

Samsun'da ölenlerin yüzde 55'i erkek

Türkiye'de 2018 yılında gerçekleşen ölümlerin yüzde 54,6'sını (232 bin 799 kişi) erkekler, yüzde 45,4'ünü (193 bin 307 kişi) kadınlar oluşturdu. Samsun'da 2018 yılında gerçekleşen ölümlerin yüzde 55'ini (4 bin 712 kişi) erkekler, yüzde 45 "ini (3 bin 850 kişi) kadınlar oluşturdu.

Samsun'da bebek ölüm hızı binde 8,9 olarak gerçekleşti

Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü. Samsun'da bebek ölüm hızı binde 8,9 oldu. Samsun en düşük bebek ölüm hızı oranına sahip iller arasında 43'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: İHA