Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı

Samsun'da erkek berberlerinin fiyat tarifesinde saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83,3 oranında zam yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı

Samsun'da erkek berberlerinin fiyat tarifesinde saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83,3 oranında zam yapıldı. Yapılan zammın ardından il genelinde 1. sınıf berberlerde saç-sakal kesimi yıkamalı ücreti 120 TL'den 220 TL'ye yükseldi.

Uzun süredir gündemde olan yeni fiyat tarifesi, Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Berberler Odası tarafından yürürlüğe konuldu. Yeni tarife ile birlikte Samsun il genelinde 1. sınıf berberlerde fiyat tarifesinde saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 oranında zam yapıldı. Yeni tarife ile birlikte saç kesimi yıkamalı 150 TL, saç-sakal kesimi yıkamalı ücreti ise 220 TL'ye çıktı.

"Tarifesin altında veya üstünde tıraş yapmanın cezası, dükkan kapamaya kadar gidiyor"

Yeni tarife hakkında bilgi veren Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, "Uzun bir süredir tarifeye zam yapmıyorduk. Şu anda da maliyetler yüzde 100'den fazla artmasına rağmen tarifeye hepsini yansıtmadık. Eski tarife ile işin içinden çıkamıyorduk. Vatandaşlarımıza çok sıkıntı vermemek kaydıyla kendi esnafımızı da nefes alır duruma getirmeye çalışıyoruz. Malzeme fiyatları, asgari ücret, kira, su, elektrik, doğalgaz gibi temel masraflarımız çok arttı. Bu maliyetler göz önüne alındığında yaptığımız zam makul seviyede oldu. Birçok ilin tarifesi bizim yeni tarifenin oldukça üstünde. Her berber, ücret tarifesini müşterilerin görebileceği yere asmak zorunda. Tarifenin altında da üstünde de ücret alana ilk seferde 1 asgari ücret para cezası veriliyor. Ayrıca tarifeye birden fazla kez uymayan berberlerin dükkanlarına kapama cezası da gelebiliyor" dedi.

Berberler yeni tarifeden memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar ise "Tarife biraz daha uygun olabilirdi" diye konuştu.

Yeni tıraş ücretleri

Tarife güncellemesi ile birlikte Samsun'da sakal tıraşı 40 liradan 70 TL'ye, saç tıraşı 70 liradan 120 TL'ye, saç-sakal kesimi 100 liradan 180 TL'ye, saç-sakal yıkamalı 120 liradan 220 TL'ye, bıyık boyama 50 liradan 65 TL'ye, sprey-jöle-vaks-epilasyon-firksiyon ve briyantin kullanımı 20 liradan 40 TL'ye, cilt bakımı 75 liradan 100 TL'ye, saç boyama 300 liradan 350 TL'ye, yanak ağdası 30 liradan 50 TL'ye, perma 150 liradan 500 TL'ye ve damat tıraşı ise 600 liradan 1000 TL'ye yükseldi.

Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı

Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı

Samsun’da saç-sakal kesim ücretlerine yüzde 83 zam yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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