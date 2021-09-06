Samsun'da şehit oğluna şiddet iddiası

2012 yılında Yüksekova´da PKK´lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Er Umut Bulut´un eşi Ö.A., aradan geçen zamanda M.A. ile evlendi.

İddialara göre şehit Umut Bulut'un ailesi, şehidin oğlu S.Y.B.'nin Ö.A. ve üvey babası M.A.´dan şiddet gördüğünü iddia ederek, şikayette bulundu. Bu iddia üzerine psikologlar tarafından çocuğun ifadesi alındı. Alınan ifadenin ardından harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, anne ve üvey babayı gözaltına aldı.

Anne ve üvey babanın ifadeleri Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde alındı ve ardından serbest bırakıldı. Şehit Umut Bulut´un oğlu ise devlet koruması altına alındı. Anne ve üvey baba hakkındaki soruşturmanın devam ettiği, bu süreç içerisinde çocuğun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet koruması altında olacağı öğrenildi.

ANNENİN YILLAR ÖNCE VERDİĞİ RÖPORTAJ ORTAYA ÇIKTI



Şehit Umut Bulut´un eski eşi Ö.A.’nın 21 Mayıs 2014 tarihinde DHA´ya röportaj verdiği ortaya çıktı. Eşinin şehit olmadan yaklaşık 5 saat önce oğluyla ilgili vasiyette bulunduğunu anlatmıştı. Ö.A., röportajında şunları ifade etmişti:

"Eşim şehit olduğunda oğlum henüz 9 aylıktı. Ben kendimi oğluma adadım. Eşimin vasiyetini yerine getirmek için yaşıyorum. Eşim şehit olmadan bir hafta önce onun şehit olacağı ile ilgili rüyalar gördüm. Şehit olmadan yaklaşık 5 saat önce telefonla bizi aradı ve konuştu. Ona gördüğüm rüyaları anlattım. Güldü. Şehit olacağını kendisi de söyledi. Bana 'Oğlumuzu okut. Benim şehit olacağım yere komutan olarak gelsin, görev yapsın' dedi. Eşim dediği gibi şehit oldu. Şimdi ben de oğlumuz için söylediği bu vasiyeti yerine getirmek için çalışıyorum, yaşıyorum. Bütün geleceğim, hayallerim, hayatım oğlumun üzerine. O da babası gibi kahraman bir asker olacak"

ŞEHİT HALASI 8 YIL ÖNCE VELAYET TALEBİNDE BULUNMUŞ

Bu arada şehit oğlu S.Y.B. ile ilgili halası Ayşe Bulut ise, 2013 yılında Çarşamba 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi´ne velayet davası açtığı ortaya çıktı. Anne Ö.A´nın psikolojik sorunlarının olduğu iddiasıyla mahkemeye başvuran Ayşe Bulut, yeğeninin velayetini almak istemişti.

