Samsun’da servis minibüsü kaza yaptı: 2 yaralı

Samsun'da servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Atakent Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği yerde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Ertaş idaresindeki 55 C 4005 plakalı servis minibüsü ile Harun Ünal'ın kullandığı 34 SB 3104 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs refüje çıkıp devrilirken, minibüs sürücüsü Fikret Ertaş ile aynı araçta bulunan Arif Terzi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA