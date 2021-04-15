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Samsun’da silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından bir eve baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve silah imalatıyla ilgili malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da silah imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve silah imalatıyla ilgili malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Büyükcamii Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, R.D.'nin S.K.'ye ait evde kuru sıkıdan bozma silah imal ettiği bilgisi üzerine söz konusu eve ve evin eklentilerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 10 adet demir boru, 5 adet törpü aleti, 1 adet namlu delme aparatı ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili R.D. ve S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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