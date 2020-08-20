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Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da sokak ortasında yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. O sırada tesadüfen olay yerinden geçmekte olduğu belirtilen MHP Meclis üyesi Celal G. ise bacağından yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'un Karşıyaka Mahallesi'nde yaşanan olayda, saat 16.30 sıralarında sokak ortasında yürüyen bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya maruz kalan kişi hayatını kaybederken o sırada olay yerinde tesadüfen bulunduğu öğrenilen MHP Meclis üyesi Celal G., bacağından yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

GÜPEGÜNDÜZ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Canik Belediye binası önünde yürümekte olan Hüsame Ünveren, daha önce aralarında husumet bulunduğu iddia edilen ve henüz kimliği  tespit edilemeyen 2 kişi tarafından tabanca ve av tüfeği ile saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçma ve kurşunların yanı sıra kafasına da darbe alan Ünveren,  olay yerinde kanlar içinde yere yapıldı.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

MHP MECLİS ÜYESİ DE ORADAYDI

Gündüz vakti gerçekleşen saldırı sırasında oradan tesadüfen geçtiği iddia edilen Canik Belediyesi MHP Meclis üyesi Celal G. de yerden seken kurşunun isabet etmesi üzerine bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ve ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerinden hızla kaçan saldırganları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla en yakındaki hastaneye sevk edilen Hüsame Ünveren, girdiği ameliyatta doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tedav, altına alınan Celal G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

ÖNCE DARP SONRA ATEŞ ETTİLER

Olay anında çevrede bulunan bir vatandaşın cinayeti anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülemesi, jandarma ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlik tespitine katkıda bulundu. Görüntülerde, Ünveren'in önce kafasına tabanca kabzası ve tüfek dipçiği ile vurulmasının ardından yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü görülüyor.

Berna Akkaya
Editör


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