Samsun’da silahlı saldırı:1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 21.45'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.S., sağ bacağından yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan A.S., tedavi altına alındı. Polis silahlı saldırıyı 17 yaşlarındaki E.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA