Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan simitçi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan simitçi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah simit sattığı tramvay istasyonu durağına giderken sokakta silahlı saldırıya uğrayan simitçi Ercüment Ö. (43) sağ dizinden yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ercüment Ö. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırganın otomobil ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA