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  3. Samsun’da şofbenden yangın çıktı

Samsun’da şofbenden yangın çıktı

Samsun'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun’da şofbenden yangın çıktı

Samsun'da bir evde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahalles'inde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrsklı ailesinin kaldığı 3 katlı binanın giriş katındaki dairede banyodaki şofbenden yangın çıktı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA




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