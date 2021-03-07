Samsun’da sokak ortasında eski eşine dehşeti yaşatan İbrahim Zarap tutuklandı

Türkiye bu görüntülerle sarsıldı. Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, İbrahim Zarap adlı erkek, eski eşi 25 yaşındaki E.M.'yi yere düşürerek dakikalarca şiddet uyguladı.

Küçük çocuğunun gözleri önünde yaşanan dehşet sırasında olaya tanık olan mahalleli evlerinden çıkarak şahsa meydan dayağı attı.

Yerde hareketsiz yatan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları şahsın tutuklanması için kampanya başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" dedi.

''HASTANIN HAYATİ SORUNU YOK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genç kadının durumunun iyi olduğunu bildirerek, ''Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 Acil Ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesinde olan hastanın hayati sorunu yok.'' açıklamasında bulundu.

''ANNE VE ÇOCUĞUMUZA GEREKEN TÜM DESTEK SAĞLANACAKTIR''

Olaya sessiz kalmayan bir diğer isim de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız.

Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Zarap, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zarap'ın ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' gibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darp etti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dediği öğrenildi.

