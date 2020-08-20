Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!

Samsun'da 24 yaşındaki genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş eden saldırganların o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.