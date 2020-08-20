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Samsun'da sokak ortasında katliam görüntüleri!

Samsun'da 24 yaşındaki genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş eden saldırganların o anları kameralara saniye saniye kaydedildi.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 24 yaşındaki Hüsame Ünveren, sokak ortasında bir grup kişinin silahlı saldırısına uğradı. Cep telefonlarına anbean yansıyan görüntülerde saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş ettiler. Olayın ardından ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ünveren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 10:21
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