Samsun’da suda yüzde 15 indirim faturalara yansıdı

Samsun'da 01 Ocak'tan itibaren başlayan içme suyunda yüzde 15 indirim uygulaması faturalara yansıdı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in geçen yıl Kasım ayında, "Konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatlarında 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim yapıyoruz" müjdesi hayata geçti ve indirim faturalara yansıdı.

Samsun'da SASKİ tarafından vatandaşlara gönderilmeye başlayan su faturalarında yüzde 15 indirim uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Zihni Şahin, "Geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Büyükşehir Meclisi olarak çok önemli 2 karar almıştık. Samsunumuza, 17 ilçemize 2 müjde vermiştik. Bunlardan birincisi, hane halkında yüzde 40 ve üzeri seviyede engelli olan bir vatandaşımız varsa bunu belgelemek kaydıyla yüzde 50 su indiriminden faydalanacak olmasıydı. İkinci ve çok önemli bir kararımız da konut ve iş yerlerinde kullanılan su fiyatlarında 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim müjdesiydi. Bugün her 2 karar da artık yürürlükte. Samsunlulara hayırlı olsun" dedi.

Metreküp fiyatında indirim

Başkan Zihni Şahin ayrıca, 2018 yılında suyun metreküp fiyatı 3,74 TL iken 2019 yılı itibariyle bu fiyatın 3,18 TL'ye düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA