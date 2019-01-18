Samsun’da takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Atlı (44) idaresindeki 55 LC 409 plakalı otomobil, Taner Şeref'in kullandığı 55 AZB 96 plakalı otomobile sol arka lastiğinin yanından çarpıp yol ortasına takla atarak ters döndü. 55 AZB 96 plakalı otomobil de 19 SB 696 plakalı otomobile sol yandan çarptı. Kazada, takla atan otomobilin sürücüsü Sinan Atlı yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sinan Atlı tedavi atına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA