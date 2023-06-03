Samsun'da Tarihi Soygun: 16 milyarlık vurgunun ardından kardeşler için talep edilen cezalar açıklandı

Samsun'da Recep ve Emre Gezek kardeşler, özel bir bankanın mobil uygulamasında buldukları açığı kullanarak 16 milyar liralık bir vurgun gerçekleştirdi. Soruşturma tamamlandı ve iki kardeş hakkında 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası istendi.

Recep Gezek, Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan bir kişiydi ve kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Soruşturma sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, kardeşler özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardılar.

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İki gün içinde yaklaşık 70 işlem yaparak toplamda 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran kardeşler, önce cep telefonu, ardından araba aldılar. Daha sonra da akrabalarına "Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin" diyerek haber gönderdiler ve bazı akrabalarının borçlarını ödediler. Ancak masaj salonuna gitmek için arabayla seyahat ederken polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar.

İki kardeş, polis tarafından durdurulduğunda üzerlerinde silah bulunuyordu. Polisler, silahı neden taşıdıklarını sorduğunda Emre Gezek, "Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız" şeklinde cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Polis, durumdan şüphelenerek olayı araştırdı ve kardeşlerin eski paralarla katrilyonlarca liralık para transferi ve özel bankanın güvenlik açığı skandalını ortaya çıkardı.

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İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kardeş adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Emre Gezek, ifadesinde vurgunu şu şekilde anlattı: "Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım ve Hisse Senedi hesabından 'para çek' yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. Bu işlemi 60-70 kez tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplamda 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu."

Recep Gezek ise ifadesinde, "Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım" şeklinde konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, iki kardeş hakkında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, bankanın yatırım işlemleri limit kontrolünde yaşanan teknik aksaklıktan faydalanarak, herhangi özel bilgi, beceri gerektiren bir yöntem veya yazılım kullanmadan veya bir saldırı gerçekleştirmeden şahsi hesaplarına yüklü miktarda para aktardıkları belirtildi. Ayrıca, kurum zararının günlük olarak 1.239.654,92 TL olduğu ifade edildi.