Samsun’da tır kazası ucuz atlatıldı
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar karşısı çevre yolu bağlantı yolunda meydana geldi.
Samsun'da tırın devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar karşısı çevre yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı P.'nin kullandığı 42 Z 4693 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın kapattığı yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: İHA
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