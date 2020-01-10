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  3. Samsun’da tır kazası ucuz atlatıldı

Samsun’da tır kazası ucuz atlatıldı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar karşısı çevre yolu bağlantı yolunda meydana geldi.

Samsun’da tır kazası ucuz atlatıldı

Samsun'da tırın devrildiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar karşısı çevre yolu bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı P.'nin kullandığı 42 Z 4693 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada yaralanan olmazken, tırın kapattığı yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Samsun’da tır kazası ucuz atlatıldı

Samsun’da tır kazası ucuz atlatıldı

Kaynak: İHA



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