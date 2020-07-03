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  3. Samsun'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Samsun'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Samsun'da bugün saat 19:00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı 117

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
 