Samsun’da trafik kazası! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi ile Abdülhakhamit Caddesi'nin kesiştiği yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Taner Aksu idaresindeki 58 DH 999 plakalı otomobil ile Tugay Göçer'in kullandığı 07 DB 594 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Irmak Kurt ve Bilal Kurt yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı