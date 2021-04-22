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  3. Samsun’da trafik kazası: Kamyonetin traktörle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun’da trafik kazası: Kamyonetin traktörle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: Kamyonetin traktörle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Hikmet Özdemir idaresindeki 26 RU 720 plakalı kamyonet, kavşakta Mümin Karagöz yönetimindeki 55 FL 240 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, traktörü sürücüsü Mümin Karagöz ile kamyonette yolcu olarak bulunan Osman Emre Özdemir yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Samsun’da trafik kazası: Kamyonetin traktörle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun’da trafik kazası: Kamyonetin traktörle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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