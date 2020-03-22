Samsun’da ulaşıma ‘korona virüs’ engeli

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ A.Ş.) tarafından korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler nedeniyle 13 Mart sonrasında raylı sistemde yüzde 64, otobüslerde yüzde 64 oranında yolcu sayısında düşüş yaşandığı açıklandı.

SAMULAŞ tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında yolcu sayısının gün geçtikte düştüğü açıklandı. Açıklamada, "14 Mart'ta özellikle öğrenci ve genelge kapsamında idari izin verilen çalışanlardan sonra 16 Mart itibariyle yolcu hareketlerinde hızlı bir düşüş yaşanmaktadır" denildi.

Açıklamaya göre 13 Mart tarihinde raylı sistemde 63 bin 227 yolcuya, 16 Mart'ta 36 bin 414, 17 Mart'ta 30 bin 978, 18 Mart'ta ise 22 bin 874 yolcuya hizmet verildi. Otobüs işletmesinde ise kullanım 13 Mart tarihinde 32 bin 209 yolcuya, 16 Mart'ta 18 bin 857'ye, 17 Mart'ta 15 bin 385 yolcuya, 18 Mart'ta ise 12 bin 145 yolcuya düştü.

Açıklamada, "13 Mart'tan 18 Mart'a kadar öğrenci tarifesi kullanan yolcularımızda yüzde 83.93, sivil tarife kullanan yolcularımızda yüzde 43.74, ücretsiz yolcularımızda ise yüzde 59.90 oranında düşüş olmuştur. Genel olarak raylı sistemde yüzde 64, otobüs işletmesinde ise yüzde 63 oranında yolcu sayımızda gerileme olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca ilerleyen zaman içerisinde özellikle riskli grup içerisinde bulunan ve toplu taşıma hizmetinden ücretsiz faydalanan yolcularda daha fazla düşüş olacağının beklenildiğine de vurgu yapıldı. SAMULAŞ açıklamasında, "Bu sebeple raylı sistem ve otobüs işletmesindeki seferlerimizde yolcu konforunu bozmayacak oranda kısıtlamalar yapmak kaçınılmazdır. Özellikle risk grup olan yolcularımızın ve tüm yolcularımızın kamuoyunu takip etmesi, zorda kalmadıkları sürece dışarıya çıkmamaları konusunda özellikle uyarıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA