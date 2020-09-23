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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortaklığında yapılan operasyon kapsamında çok miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dedektör köpeği Ozon'un da katılımı ile ortak yapılan operasyonda 8 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu; şüpheli 3 şahsın uyuşturucu madde imal ticaretine yönelik yasadışı ekim yaptığı bilgisinin alınmasına müteakip narkotik savcısına bilgi verilerek adli arama talep edildi.

Dedektör köpeği Ozon ile şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu 8 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 500 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs cumhuriyet savcısının talimatı ile ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Berna Akkaya
Editör


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