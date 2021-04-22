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Samsun'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin uyuşturucu satarken suçüstü yakaladığı kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu sattığı ileri sürülen G.H.K.'yi (25) takibe aldı. Narkotik polisi takibe aldığı G.H.K.'yi aracıyla seyir halindeyken bir başka aracın yanına gidip buradaki 2 kişiye poşet içinde 76 gram esrar maddesini verdiği bir sırada suçüstü yakalandı. Araçta bulunan B.T.'nin yakalanınca 0.64 gram kokain maddesini yere attığı tespit edildi. G.H.K.'nin aracında yapılan aramada 0.64 gram kokain maddesi ile diğer şahısların araçlarında yapılan aramada ise 0.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.H.K., K.B. ve E.K. gözaltına alındı. K.B. ve E.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, G.H.K. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.H.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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