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Samsun’da uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan E.T. ve H.Ç.'nin yargılanmaları sona erdi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan E.T. ve H.Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, E.T. 13 yıl 7 ay hapis ve 25 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılırken, H.Ç. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA




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