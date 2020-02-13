Samsun’da uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 kişiye ceza yağdı.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan E.T. ve H.Ç.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, E.T. 13 yıl 7 ay hapis ve 25 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılırken, H.Ç. ise 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA