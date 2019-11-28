Samsun’da uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik dün sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan B.Ç., K.G., B.S., A.Y., A.T. ve Y.C. "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA