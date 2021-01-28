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  3. Samsun’da vahşet: 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün ormanlık alanda, çürümüş cesedi bulundu!

Samsun’da vahşet: 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün ormanlık alanda, çürümüş cesedi bulundu!

Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki Arzu Aygün'den acı haber geldi. Bedeni çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunan genç kadının cesedi, Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun’da vahşet: 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün'ün ormanlık alanda, çürümüş cesedi bulundu!

Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı.

KATİL ZANLISI AKRABA ÇIKTI

Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı.

Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katil zanlısı cinayetin sebebini henüz açıklamazken kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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