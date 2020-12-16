Samsun'da yakalanan yabancı uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi şahıs sınır dışı edildi
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a ilişkin gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Irak uyruklu 11 şüpheli şahıstan 3'ü daha sınır dışı edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin 3'ünün savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi. Adliyeye sevk edilen bir zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlkadım ve Atakum ilçelerinde 4 Aralık'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınmış, 7'si sınır dışı edilmişti.