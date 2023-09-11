Samsun’da yeni eğitim-öğretim sezonu başladı

Samsun'da 2023-2024 eğitim-öğretim sezonu 21 bin öğretmen ve 280 binin üzerinde öğrencinin ilk derse katılması ile başladı.

İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılımız bugün itibarıyla açıldı. Aslında geçen hafta okul öncesi sınıflarımız, 1. sınıflarımız ve meslek liselerimizin 9. sınıflarına biz uyum eğitimlerine başlamıştık. Ama bugün tabii ilimiz genelindeki tüm öğrencilerimizle tüm gençlerimizle okullarımızda buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. İlimiz genelinde yaklaşık 21 bin öğretmenimizle 280 binin üzerinde öğrencimizle eğitim-öğretim süreçleri tamamlanacak. Bu noktada eğitim-öğretim yılımızda tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Velilerimizle hep birlikte çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için ortak çalışma noktasında da duygularımızı paylaşmak istiyoruz" dedi.

Sabah saatlerinde 100 binlerce öğrenci ilk ders zilinin çalması ile birlikte yeni eğitim-öğretim sezonuna başladı. Ayrıca geçen hafta uyum eğitimine başlayan 16 bin 1. sınıf öğrencisi de normal eğitime devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)