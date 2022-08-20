Samsun'da yürek yakan olay! Serinlemek için girdikleri gölette boğuldular

Alınan bilgilere göre olay Canik ilçesi Çamalan Mahallesi Tahtaçılar mevkisinde meydana geldi. Tekkeköy ilçesinde imam olarak gören yapan Mustafa Balcı (38) eşi Hanife Balcı (35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayın biraderi Ahmet Ceylan (28) ile birlikte piknik yapmak için Çakıl ocağının oluşturduğu gölet kenarına geldi.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen Mustafa Balcı gölete girdi ve yüzmeye başladı. Daha sonra Mustafa Balcı boğulma tehlikesi geçirdi.

YARDIM ETMEK İÇİN SUYA GİRDİLER, GÖLETTE KAYBOLDULAR

Bunun üzerine eşi Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan, Mustafa Balcı'ya yardım etmek için gölete girdi. Ancak Mustafa Balcı, Hanife Balcı ve Ahmet Ceylan gölette kayboldu.

VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARTTI

Durumu gören çevredeki vatandaşlar yardım ederek, ilk olarak Hanife Balcı'yı daha sonra da imam Mustafa Balcı ve öğretmen Ahmet Ceylan'ı göletten çıkardı. Akabinde ise durum 112'ye bildirdi.

BAYGIN HALDE SUDAN ÇIKARILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mustafa Balcı, Ahmet Ceylan ve Hanife Balcı'yı baygın halde hastanelere kaldırdı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Ahmet Ceylan ve Mustafa Balcı tedavi için kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken Hanife Balcı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

"İPLERİ BELİMİZE BAĞLAYARAK SUYA GİRDİK"

Gölettekilerin yardımına koşarak sudan çıkartan mahalle sakinlerinden Fatih Çelik yaşananları anlattı. Durumu haber almasının ardından olay yerine geldiklerini ifade eden Çelik, "Yarım saat geçtiğini duyduk. Sonra ipleri belimize bağlayarak suyun içine girdik. Arkadaşların da yardımıyla suyun dibinden çektik aldık. Çıkarttık ama yüzleri mosmordu. Biz elimizden geleni yaptık" diye konuştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.