Samsun’daki araç sayısı bir önceki yıla göre 7 bin 5 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri verilerine göre Samsun'daki araç sayısı geçen yılın Ağustos ayına göre 7 bin 5 adet (yüzde 2) arttı.

TÜİK Samsun'da trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları konusunda bir basın bülteni yayımladı. Yayımlanan açıklamaya göre Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 7 bin 5 adet arttı. Samsun'da 2019 yılı Ağustos ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 606 adet (yüzde 0,17), bir önceki yılın aynı ayına göre 7 bin 5 adet (yüzde 2) artarak 356 bin 853'e ulaştı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Samsun'daki toplam 356 bin 853 motorlu kara taşıtının; yüzde 48,5'i (173 bin 155 adet) otomobillerden oluştu. Samsun'da Ağustos ayında 9 bin 227 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde yüzde 66,7 ile ilk sırada yer alan otomobili yüzde 17,8 ile kamyonet ve yüzde 5,2 ile traktör takip etti.

2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde toplam 23 milyon 113 bin 30 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmakta. Samsun ili toplam 356 bin 853 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,5'ine sahip.

Kaynak: İHA